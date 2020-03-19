ВОЗ отказалась признавать «Арбидол» эффективным средством лечения коронавируса

Москва, 19 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает «Арбидол» эффективным средством лечения коронавируса, сообщил представитель организации.

В организации отмечают, что пока еще ни одно лекарство нельзя называть эффективным средством лечения от коронавируса.

«На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против COVID-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу «Арбидола», в которой говорится об эффективности препарата против коронавируса, нарушающей требования закона «О рекламе». В ФАС подчеркнули, что из рекламы следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против коронавирусной инфекции, несмотря на то, в инструкции об этом ничего не сказано.

Отметим, что многие эксперты сходятся во мнении, что США ответственны за появление коронавируса нового типа. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что вирус был разработан в Штатах. По его словам, на территории бывшего американского консульства в Ухани были найдены банки с обозначением «Бактериологическая опасность».