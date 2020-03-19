Инфекционист Викулов назвал альтернативу медицинским маскам

Москва, 19 марта. Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал доступную альтернативу медицинским маскам.

Как напоминает радио Sputnik, в период угрозы распространения коронавируса и других инфекций эпидемиологи рекомендуют тщательно и регулярно мыть руки, воздерживаться от близких контактов с другими людьми и соблюдать дистанцию, а также носить медицинские маски в общественных местах.

По словам Викулова, если возникли трудности с приобретением медицинской маски, ее легко можно сделать с помощью приобретенных в аптеке средств.

«Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать ее из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях. Но если не будет других средств, и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», — порекомендовал специалист.

Он уточнил, что самодельные маски — одноразовые, их можно носить не более двух часов. Викулов подчеркнул, что это защитное средство не нуждается в дополнительной пропитке.

«Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты», — добавил инфекционист.

Викулов сообщил, что в защите нуждаются не только органы дыхания, но и глаза, поскольку заражение коронавирусом происходит и при попадании на слизистые оболочки.

«Можно надевать очки без диоптрий или специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту», — пояснил он.

Ранее RT сообщил, что российский лидер Владимир Путин призвал граждан страны проявлять дисциплину в борьбе с коронавирусом.