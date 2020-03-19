Новая РЛС, способная следить за всей Европой, будет развернута под Калининградом

Москва, 19 марта. Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер», способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км, развернут под Калининградом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК страны.

Новая РЛС будет способна отслеживать воздушную обстановку над территорией всей Европы, включая Британские острова.

Напомним, что первый «Контейнер» был установлен 1 декабря 2019 года в Мордовии.

«Вторую РЛС «Контейнер» планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок», — сообщает источник.

Точные сроки проведения установочных работ пока неизвестны. Согласно информации источника, РЛС планируют установить в «ближайшей перспективе».

«За счет объединения данных от обеих РЛС повысится точность отслеживания целей», — подчеркнул источник.

Отметим, что «Контейнеры» функционируют за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который находится на высотах от 60 км и выше. Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов подчеркивал, что благодаря излучению от ионосферы «Контейнер» способен закрывать всю территорию РФ, а также видеть территорию стран НАТО. Также эксперт отмечал, что «Контейнер» способен видеть «самолеты-невидимки», построенные по технологии стелс.

В Министерстве обороны РФ отмечали, что благодаря РЛС в России будет создано сплошное радиолокационное поле. В перспективе, данные системы будут установлены и в Арктике.