В Приамурье будут судить женщину за фейки о коронавирусе

Москва, 19 марта. Полицейские Амурской области вычислили женщину, распространявшую ложную информацию об эпидемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Полицейские выявили факт распространения в соцсетях ложной информации об эпидемии коронавируса: женщина сообщала о заболевших гражданах на территории области. Полицейские вместе с коллегами из ФСБ РФ установили местную жительницу, причастную к распространению фейков.

На женщину составлен административный материал по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободной массовой информации»), который будет передан в суд для рассмотрения. Ей может грозить штраф до 100 тыс. рублей.

Отметим, в среду стало известно, что первые уголовные дела, возбужденные на фоне распространения инфекции коронавируса, связаны с мошенничеством при закупке средств асептики и медицинских масок. Как передавала «Газета.ру», пострадавшими по делам являются компании, а не рядовые граждане.

Ранее ФАС подтвердила информацию о росте цен на медицинские маски в стране. Сообщения о повышении цен на средства индивидуальной защиты стали поступать практически изо всех регионов РФ, передавала KP.RU. Для борьбы со скачком цен на маски представитель ФАС предложил создать оперативный штаб с участием региональных администраций, правоохранителей и Росздравнадзора.

Согласно данным ВОЗ на вечер 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в 200 тысяч, передавал «Мир 24». Более 8 тысяч человек скончались от этого вирусного заболевания.