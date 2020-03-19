Критик Барабанов уверен, что Little Big смогут выступить на Евровидении-2021 

Москва, 19 марта. Музыкальный критик Борис Барабанов назвал решение отправить на Евровидение группу Little Big остроумным и долгожданным. По его мнению, команда сможет побороться за победу в следующем году.

В беседе с телеканалом «360» музыкальный обозреватель, радиоведущий и продюсер Борис Барабанов выразил надежду, что Little Big сможет представлять Россию на Евровидении, в каком бы году и в каком виде конкурс не проводился.

По его мнению, решение отправить на конкурс именно их было правильным, остроумным и долгожданным.

«В практике российского представительства на Евровидении уже есть такая ситуация, когда артист сначала был выбран в качестве делегата от России, потом не поехал на Евровидение, а поехал на следующий год. Я говорю о Юлии Самойловой», — напомнил эксперт.

По словам критика, с Little Big ситуация может развиваться по такому же сценарию.

В среду официально было объявлено об отмене музыкального конкурса Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в нидерландском Роттердаме, передает радио Sputnik. Сейчас обсуждается вопрос, смогут ли артисты, прошедшие отбор от своих стран на отмененный конкурс, автоматически принять участие в Евровидении-2021.

Группа Little Big выступила с заявлением по поводу отмены конкурса, отметив, что считают, «что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации». Члены группы добавили, что «ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей» и поблагодарили всех, кто смотрел их клип UNO, передает «Взгляд».

Клип на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на Евровидении-2020, был опубликован 13 марта. К этому моменту ролик собрал более 35,2 млн просмотров, далеко обогнав клипы других стран.