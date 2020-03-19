КАМАЗ снес надземный переход во Владимирской области

Владимир, 19 марта. Во Владимирской области КАМАЗ в результате столкновения обрушил надземный переход, передает «ГТРК Владимир».

Происшествие случилось 18 марта около 23.00 в Собинском районе рядом с населенным пунктом Ворша. У грузового автомобиля поднялся кузов во время проезда под мостовой конструкцией, что стало причиной ее обвала.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы трассы Москва-Нижний Новгород. Отмечается, что движение в сторону столицы ужен восстановлено.

Ранее сообщалось, что 3 человека погибли при столкновении КАМАЗ и автомобиля Lada Granta в Иркутской области. Согласно предварительным данным, во время аварии КамАЗ совершал разворот.