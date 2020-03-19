Хуснуллин рассказал о круглосуточном завозе продуктов для торговых сетей в РФ

Москва, 19 марта. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России дало возможность круглосуточно завозить в российские города продукцию для торговых сетей.

По словам Хуснуллина, такие меры приняты с целью избежать недостатка товаров в магазинах на фоне ситуации с коронавирусом, а также не допустить скопления транспорта на дорогах и парковках. Он отметил, что торговые сети работают в обычном, хотя и немного более напряженном ввиду повышенного спроса, режиме.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что на фоне пандемии коронавируса необходимо максимально упростить процедуры поставок продуктов и товаров как внутри РФ, так и из-за рубежа. Глава кабмина поручил с 17 марта открыть на таможне «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, а в городах снять ограничения для транспорта торговых сетей.

«Проблем нет, никаких скоплений транспорта нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, допустим, Москва разрешала только ночами завозить», — приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

Он подчеркнул, что принятые правительством меры призваны предотвратить какие-либо проблемы с доставкой продовольствия.

«Мы дали «зеленый коридор» на всех границах, если перевозится груз и если это продовольствие, ускоренное оформление всех документов. Пока каких-то сигналов, что у нас перебои есть в магазинах, мы не видим», — заявил вице-премьер.

Как сообщает RT, в Минпромторге РФ зафиксировали снижение ажиотажного спроса на продукты питания, который фиксировался в последние четыре дня в Москве.