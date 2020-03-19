Усик призвал украинцев объединяться и не ждать помощи от Рады

Киев, 19 марта. Украинский боксер Александр Усик призвал жителей Украины объединиться и самостоятельно помогать друг другу, а не дожидаться помощи от правительства.

«Ни президент не поможет, ни Верховная рада не поможет — ни*** (ничего. — Прим. ФАН) она не сделает. Она сама не может со своими проблемами разобраться. Каждый день оскорбляют друг друга и все сваливают на «попередныкив» (предшественников. — Прим. ФАН)», — сказал в видеообращении боксер.

По словам Усика, наблюдающие за этим украинцы разбиваются на лагеря и начинают друг друга высмеивать. Спортсмен говорит, что жители страны должны сами скоординировать усилия и помогать друг другу, «хотя бы добрыми словами».

Ранее Александр Усик ответил на вопрос американской журналистки, как правильно пишется его имя. У боксера поинтересовались, как правильно его называть: Александр или на украинский манер Олександр. Усик ответил, что предпочитает вариант на русском языке.

Напомним, что Александр Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Боксер завоевал пояса по четырем основным версиям — WBA, WBO, WBC и IBF, став четвертым абсолютным чемпионом с четырьмя титулами. Ранее это удавалось лишь троим боксерам Бернарду Хопкинсу и Джермейну Тейлору, а также Теренсу Кроуфорду.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила, что на территории страны зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом и два летальных случая.