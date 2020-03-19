Леся Никитюк показала, как «растолстела» после карантина из-за коронавируса

Москва, 19 марта. Экс-ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк показала, как бы она могла выглядеть в конце карантина по коронавирусу.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, обработанный в фоторедакторе. На снимках ведущая позирует на яхте в откровенном белом купальнике. На одном из них она «увеличила» себе ягодицы

«Я после карантина. Отмечай подружку в комментариях», — подписала Никитюк фото.

Как передает Пятый канал, фоловеры Никитюк признались, что не боятся растолстеть в карантине. Большинство из них в шутку написали, что такими они были еще в начале карантина.

«Обычно в фотошопе уменьшают себя, но этот карантин, — шутит пользователь под ником _kravchuk_olia.

«Я уже до карантина такая, как кто-то после», — озвучила ntlshel самый популярный комментарий.

«Аж вода поднялась))) И трубы на перилах погнулись под леськиной харизмой», — обратил внимание на недостатки обработки фото malysh_stanislav.

Другие пользователи сравнили Никитюк с Ким Кардашьян, известной своими выдающимися ягодицами.

Напомним, во вторник на Украине на карантин закрылись целые города и крупные областные центры страны. В Киеве закрылись все заведения общепита, магазины, спорткомплексы, салоны красоты, дискотеки и интернет-клубы. Кроме того, украинские власти ограничили пассажирские перевозки в стране, передавал Ридус.

В среду офис президента прекратил свою работу из-за эпидемии коронавируса. Канцелярия прекратила осуществлять личный прием граждан. Кроме того, как передавала «Газета.ру», на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.