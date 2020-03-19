Пассажир открыл аварийный выход самолета после приземления в «Шереметьево»

Москва, 19 марта. Пассажир авиарейса «Санкт-Петербург – Москва» открыл аварийный выход после приземления самолета в московском аэропорту «Шереметьево».

Инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Pegas. Его обстоятельства сейчас выясняются.

По предварительной информации, пассажир открыл аварийный люк сразу после посадки самолета в Москве. Сейчас он задержан, выясняются мотивы его поступка.

Напомним, что в 2018 году пассажир китайского самолета по ошибке активировал аварийный выход и раскрыл надувной трап во время ожидания высадки с самолета в аэропорту китайского города Мяньян. Как стало известно, 25-летний пассажир решил проветрить салон самолета и по ошибке потянул за рукоятку аварийного выхода, решив, что сможет открыть окно. В результате перед самолетом развернулся надувной трап.