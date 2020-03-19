Первый конгрессмен заразился коронавирусом в США

Вашингтон, 19 марта. Коронавирус нового типа впервые выявлен у члена американского Конгресса, заболевший — республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт.

О поставленном Диасу-Баларту диагнозе сообщили в пресс-службе политика.

«Вечером в субботу у конгрессмена Диаса-Баларта появились симптомы, в том числе жар и головная боль. Некоторое время назад его уведомили, что у него подтверждено заболевание COVID-19», — говорится в сообщении.

Сам конгрессмен позже сообщил, что «чувствует себя намного лучше» и призвал всех соблюдать меры профилактики.

По данным Университета Джонса Хопкинса, производящего подсчеты на основе информации, поступающей от федеральных властей, на территории США выявлено более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались по меньшей мере 118 человек.

В декабре прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые выяснили, что причина болезни — коронавирус нового типа, а эпицентр заражения находится в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ присвоила ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день зафиксировано около 218 тысяч случаев заражения коронавирусом на территории более чем 130 стран мира. От осложнений скончались 8 929 человек, более 84,4 тысячи пациентов выздоровели.

Специалисты утверждают, что новый коронавирус может иметь искусственное происхождение и создан в лабораториях США, где еще в 2015 году проводились исследования по созданию гибридной формы коронавируса летучих мышей, способной заражать человека — об этом сообщало издание Nature News.

Ранее «Газета.ру» написала, что в Оксфорде разработали тест, выявляющий COVID-19 в течение получаса.