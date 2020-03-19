Украинский радикал Корчинский назвал коронавирус «удачей» для Зеленского

Киев, 19 марта. После сериала «Слуга народа» вспышка коронавируса — наибольшая удача для действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил украинский националист Дмитрий Корчинский.

По словам украинского националиста, «если бы в мире не было вспышки коронавируса, то правящим силам нужно было бы ее придумать».

«Теперь на коронавирус можно списывать все неудачи в украинской экономике, хотя мы понимаем, что крах экономики начался до коронавируса. Теперь это можно объяснить тем, что это не наша вина, не наша некомпетентность, а общий мировой кризис и коронавирус», — говорит Корчинский.

Он говорит, что теперь Зеленский получил возможность бороться с «мнимыми опасностями». Как утверждает Корчинский, отчитываясь о шагах, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом, президент Украины хочет потом выступить «героем-спасителем».

«Я считаю, что для нашего президента коронавирус – это наибольшая удача после сериала «Слуга народа», — резюмировал националист.

Ранее украинский радикал Корчинский заявлял, что певцам и актерам, выступавшим на территории России, в том числе в Крыму, должен быть запрещен въезд на территорию Украины, иначе следом за ними «придет российский спецназ». Националист также называл «идиотами» жителей Украины, которые лояльно относятся к артистам из России.

Согласно последним данным, на территории Украины зафиксированы 16 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.