Находящийся в карантине из-за коронавируса депутат Рады ответил на обвинения Зеленского

Киев, 19 марта. Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов, который, по словам президента страны Владимира Зеленского, каким-то образом смог проголосовать, отсутствуя на заседании, прокомментировал ситуацию. По его словам, он не появлялся в парламенте в указанный день и не голосовал.

Шахов подчеркнул, что его слова очень легко подтвердить – достаточно открыть сайт Рады и посмотреть, регистрировался ли он в указанный день.

«Я хочу сказать Владимиру Зеленскому. Пожалуйста, обратите внимание на ваш секретариат. Господин президент, вас очень сильно подставляют… Ни я, ни тем более мои коллеги вместо меня не голосовали», — заявил Шахов в Facebook.

Ранее Зеленский обвинил депутатов Рады в «кнопкодавстве», указав на тот факт, что Шахов отсутствовал в Раде, но, тем не менее, принял участие в голосовании, пишет газета «Известия».

Отметим, что Шахов не появляется на заседаниях Рады, так как недавно вернулся из Европы, после чего у него был обнаружен коронавирус. Сейчас он находится в карантине.

Напомним, в настоящий момент Украина переживает общенациональный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, а с 17 марта готовится к полному закрытию границ. Власть делает вид, что держит все под контролем, а граждане спасаются своими силами. Украинское правительство ранее распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции. Президент страны Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину.