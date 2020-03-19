Экс-депутат Рады Журавко заявил о расхищении выделяемых на борьбу с коронавирусом средств

Киев, 19 марта. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что украинские чиновники массово воруют деньги, выделяемые на борьбу с коронавирусом.

На своей странице в Facebook Журавко опубликовал видео, снятое в инфекционном отделении больницы в Днепропетровске, где будут размещать пациентов с подозрением на коронавирус. На кадрах видны условия, в которых предстоит «лечиться» больным — старые матрасы, грязное постельное белье, отсутствие питьевой воды и нормального освещения.

«Вашему вниманию больница номер 21, она же Мечникова в Днепропетровске. Здесь мэр Борис Филатов собирается лечить заболевших коронавирусом. Город выделил 98 млн гривен [278 млн рублей — Прим. ФАН] на приобретение медицинского оборудования, медикаментов и средства для дезинфекции. Тендер прошел без торгов и без оглашения стоимости за каждое наименование оборудования, так как существует высокая угроза распространения коронавируса. Сегодня у нынешних чиновников появился шанс под шумок эпидемии отмыть нормально денег», — написал политик.

Автор видео, помещенный в инфекционное отделение после возвращения из Польши, высказал опасение за дальнейшее состояние своего здоровья.

«Полный «люкс». Это меня поселили в инфекционное отделение, чтобы я еще какую-то инфекцию подхватил», — отметил госпитализированный украинец.

Журавко высказал мнение, что подобная ситуация не единична в Днепропетровске.

«Можно с уверенностью сказать — украинская медицина на данный момент не способна противостоять эпидемии коронавируса», — считает экс-депутат.

На сегодняшний день на Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом, 14 из них — в Черновицкой области.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Киев приостановил армейский призыв на фоне распространения коронавируса нового типа.