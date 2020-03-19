Самолет с более чем 150 россиянами вылетел из Черногории

Белград, 19 марта. Рейс компании «Аэрофлот» со 150 россиянами на борту вылетел из Черногории, сообщили в российском посольстве.

Ранее посольство РФ в Черногории заверило, что предпринимает все необходимые меры для помощи россиянам. В стране эвакуации на родину ожидали около 1,8 тысячи человек.

Вечером в среду пассажиров доставили с побережья Черногории в аэропорт Подгорицы. В 23.00 по местному времени (1.00 по московскому) самолет со 157 россиянами вылетел в Москву, передает РИА Новости.

«В это трудное для всего мира время Черногория заботится не только о своих гражданах. Самолёт с российскими гражданами вечером вылетел из Подгорицы в Россию. Счастливого возвращения домой!» — сообщил черногорский кабмин в Twitter.

Напомним, власти Черногории на минувшей неделе приостановили международное авиасообщение и закрыли границы на фоне пандемии коронавируса. При этом Подгорица увязывала эвакуацию граждан РФ с тем, чтобы российская сторона организовала и эвакуацию находящихся на территории России граждан Черногории без билетов. Из-за этого в МИД РФ ситуацию с туристами оценивали как критическую.

В среду правительство Черногории дало разрешение на вывоз россиян на родину, передавал Ридус.

Как передавал Пятый канал, среди россиян, заблокированных в Черногории, есть онкобольные. Супруга Олега Калашникова Екатерина рассказала ранее, что она с мужем должна была вылететь в Россию еще 17 марта. Однако власти страны не дают разрешения на вылет. Мужчина остро нуждается в лекарстве Темозоломид, получить которое в Черногории невозможно.