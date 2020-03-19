Пьяный актер из «Кадетства» Емельянов напал на врача скорой помощи

Москва, 19 марта. Звезда фильма «Сволочи» и сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов был доставлен в полицию после нападения на врача скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения, сообщает KP.RU.

Известно, что 28-летний актер выпивал на квартире в Раменках вместе со своей подругой. В какой-то момент Кирилл Емельянов потерял сознание. Девушка испугалась и вызвала скорую помощь. Прибывшим медикам удалось привести «кадета» в чувство, однако тот накинулся на врачей с кулаками. Согласно имеющимся данным, актер дважды ударил по лицу одного из медиков. После этого, пострадавшие вызвали стражей правопорядка.

«Мужчина доставлен в отдел полиции, но допросить его пока не получается — он продолжает находиться в состоянии тяжелого алкогольного опьянения», — сообщает KP.RU со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания, Емельянов агрессивно себя вел во время задержания и позволял себе оскорбления в адрес сотрудников полиции, в частности он грозил им «неприятностями по службе».

Пострадавший от действий пьяного Емельянова врач уже снял побои. Актеру может грозить сразу две статьи — «Побои» (до двух лет лишения свободы) и «Оскорбление представителя власти» (до одного года исправительных работ).

Отмечается, что спутницей Емельянова в этот вечер была модель Екатерина Бобкова. Напомним, что девушка ранее проходила свидетельницей по резонансному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших чиновника Дениса Пака в кофейне. Бобкова именно та девушка, которую видеокамеры зафиксировали сидящей на коленях у Кокорина. Спустя несколько недель после инцидента с футболистами, Бобкова выпала из окна во время вечеринки в Праге и некоторое время провела в коме.

Кирилл Емельянов стал известен благодаря роли в фильме «Сволочи». Также он сыграл главного антагониста в сериале «Кадетство». После этого с большими ролями у актера не складывалось, и он довольствовался в основном эпизодическими появлениями.

Ранее британский актер Дэниел Рэдклифф признался, что имел проблемы с алкоголем из-за роли Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе.