Житель Донбасса заразился коронавирусом

Киев, 19 марта. Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины.

«По состоянию на 22.00 (23.00 по московскому времени – Прим. ФАН) 18 марта на Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2)», — гласит сообщение ведомства.

Кроме того, на Украины были зафиксированы два летальных исхода от коронавируса.

Как заявил ранее руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, с 21 марта все пункты пропуска с Украиной будут закрыты, чтобы не допустить распространения инфекции на территорию ДНР. На данный момент в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее власти Украины заявили о начале трехнедельного карантина на всей территории страны из-за распространения по миру коронавируса. До 3 апреля будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 200 человек, ограничено авиасообщение и сокращено число действующих КПП, пишет «Газета.ru». Крмое того, украинское правительство на внеочередном заседании распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне признала, что распространение COVID-19 приобрело характер пандемии, то есть необычайно сильной эпидемии. ВОЗ предполагает, что число заболевших и зараженных будет увеличиваться.