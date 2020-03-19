Меркель сравнила пандемию коронавируса с временами Второй мировой

Берлин, 19 марта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса требует от немцев такой же солидарности, как во времена Второй мировой войны.

Она отметила, что борьба с коронавирусом стала «исторической задачей», которую можно решить лишь общими силами.

«Со времен Второй мировой войны в нашей стране не было никаких проблем, которые так сильно зависят от нашей совместной солидарности», — сказала канцлер.

В среду Германия объявила, что прекратит прием беженцев из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. О сроках действия ограничений пока ничего не сообщается. В этот же день депутат бундестага Вальдемар Гердт призвал снять с России санкции на фоне пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Китай, успешно преодолевший пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, намерен помочь Европе в сложный период.

КНР в декабре прошлого года уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни стал коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день зафиксировано около 218 случаев заражения коронавирусом более чем в 130 странах мира, от осложнений скончались 8 937 человек, более 84 тысяч выздоровели.

В МИД Китая выдвинули версию, что коронавирус в КНР завезли американские военные. Еще в 2015 году появилась информация о создании подобного вируса, об этом писал журнал Nature Medicine. Вспышки заболеваний, схожих с теми, что охватили весь мир сегодня, фиксировались в Соединенных Штатах задолго до уханьской эпидемии. Отметим также, что в провинции Хубэй осенью прошлого года прошли международные военные спортивные соревнования военных, в которых приняли участие 172 американских солдата и офицера.

Как пишет «Газета.ру», на днях китайские ученые протестировали новый препарат от коронавируса, который продемонстрировал свою эффективность.