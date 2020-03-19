МИД Украины раскритиковал призыв Германии снять санкции с России

Киев, 19 марта. МИД Украины выступил против отмены антироссийских санкций в условиях мирового кризиса и пандемии коронавируса. Заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил ранее, что Германия должна пересмотреть свои отношения с Российской Федерацией и отменить непродуктивные экономические ограничительные меры против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса. Позднее член Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что страны БРИКС должны отменить все санкции, которые вводились в обход Совета Безопасности ООН.

В МИД Украины выразили мнение, что слова Косачева о необходимости отмены санкций на фоне пандемии коронавируса говорят о том, что «ограничения против России… ощутимо влияют на российскую экономику».

«Мы уверены, что у России эффективный и быстрый путь избавиться международного санкционного давления — это прекратить агрессию против Украины... Мир действительно должен объединиться в борьбе с коронавирусом, однако такая борьба не должна быть поводом для игнорирования или безнаказанности продолжающейся агрессии России против Украины», — заявили в ведомстве.

Напомним, что российская сторона неоднократно утверждала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В недавнем интервью ТАСС российский лидер Владимир Путин заявил, что страны ЕС потеряли из-за санкций 240 млрд долларов, в то время как Россия — 50 млрд, а США — 17 млрд. По оценкам аналитиков, с 2014 года, когда были введены ограничения против РФ и контрмеры со стороны Москвы, экономика ФРГ ежемесячно теряет свыше 667 млн долларов.

Комментируя Федеральному агентству новостей инициативу Гердта, член Совета Федерации Игорь Морозов отметил, что немецкий бундестаг не в состоянии принять решение о снятии санкций с России, даже в интересах народа Германии и граждан Европейского союза. Причина заключается в том, что у европейских стран нет суверенитета принятия политических решений.

По мнению сенатора, Германия по-прежнему остается под мощнейшим давлением Соединенных Штатов.