حصاد اخبار سوريا 18 مارس: أطلقت الولايات المتحدة في سوريا حربًا إعلامية مع روسيا ، توفي القائد الميداني لأحرار الشام في انفجار في إدلب.

سوريا ، 18 مارس. اعلن وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ستساعد تركيا بعد مقتل الجنود، تم تفجير القائد الميداني لأحرار الشام في إدلب.

مقتل القائد الميداني لأحرار الشام في انفجار في إدلب

جنوب مدينة جسر الشغور وقع انفجار قوي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ، فقد تم تفجير سيارة القائد الميداني السابق لأحرار الشام عمر أبو أحمد في قرية عين الباردة ، بواسطتة عبوة ناسفة. وفي وقت التفجير ، كان عمر أبو أحمد في الداخل ومات من جراء الحروق وجروح الشظايا. ومن المفترض أنه كان ضحية مناوشات داخلية بين ممثلي مختلف الجماعات المسلحة.

شنت الولايات المتحدة حربا إعلامية مع روسيا في سوريا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتحاد الروسي بمقتل العشرات من العسكريين الأتراك في سوريا.

و قال "نعتقد أن روسيا مسؤولة عن مقتل العشرات من العسكريين الأتراك خلال عملياتهم العسكرية. نحن ندعم تركيا حليفتنا في الناتو ونفكر في اتخاذ إجراءات جديدة لدعم تركيا وإنهاء العنف”.

استقالة القائد الميداني للجيش الوطني السوري الموالي لتركيا

استقال قائد الجبهة الوطنية للتحرير المعروف أيضا (بجبهة التحرير الوطني) فضل الحاجي ، وهو أيضا نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني السوري ، وفقا لما أفادت به قناة ريبارللتحليل العسكري. إقالة الزعيم السابق مرتبطة بسلسلة من هزائم الجماعة في جنوب إدلب خلال عملية القوات الحكومية "الفجر في إدلب". من المحتمل أن مؤيدين الجماعة في أنقرة يلومون فقدان الأراضي في جنوب منطقة إدلب على "القادة" الحاليين للجماعة.

الولايات المتحدة تغلق عدة قواعد في العراق

وبحسب مصدر ، نقلاً عن بيان صحفي صادر عن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية ، فإن التحالف الدولي يسحب قواته من القواعد العسكرية في شمال غرب العراق. وسيتم تسليم قاعدة القائم بالكامل إلى قوات الأمن العراقية ، وسيتم نقل الأفراد والمعدات الأمريكية في الأيام المقبلة. وخلال عام 2020 ، سيغادرالعسكريون أيضًا مواقع رئيسية أخرى في العراق ، مثل القاعدة الجوية K-1 في محافظة كركوك وقاعدة القيارة في جنوب الموصل.