В Турции подтвердили вторую смерть от коронавируса

Анкара, 19 марта. В Турции зарегистрирована вторая смерть от осложнений коронавируса, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным турецкого Минздрава, за последние сутки число инфицированных в стране достигло 191.

«У нас зарегистрирована вторая смерть от коронавируса, скончался 61-летний мужчина», — сообщают в Минздраве Турции.

18 марта министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса SARS-CoV-2. Как отметил министр, жертвой заболевания стал 89-летний мужчина.

Также отмечалось, что Турция закрыла сухопутные границы с Грецией и Болгарией для въезда и выезда в качестве меры противодействия распространению коронавируса. Пересечь границу с Турцией теперь нельзя на автобусах и личном транспорте, ограничения не касаются лишь грузовых перевозок.

Отметим, что многие эксперты сходятся во мнении, что США ответственны за появление корона вируса SARS-CoV-2. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что вирус был разработан в США. По его словам, на территории бывшего американского консульства в Ухани были найдены банки с обозначением «Бактериологическая опасность».