«Аэрофлот» отменил рейсы в Майами, Лос-Анджелес и Вашингтон

Москва, 19 марта. «Аэрофлот» объявил о временном прекращении регулярных рейсов в Вашингтон, Лос-Анджелес и Майами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы в Вашингтон будут отменены с 24 марта, в Лос-Анджелес и Майами – с 29 марта. Также «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Лиссабон и Дубай, а также сокращает частоту рейсов в Баку, Бишкек и Париж.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отдал поручение ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключения останутся для регулярных рейсов Москва – Лондон, Москва – Нью-Йорк и Москва – Абу-Даби, которые выполняются через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также под исключение подпадают чартерные рейсы при условии перевозки российских граждан в Россию, а иностранцев – в страны их проживания.

Отметим, что до недавнего времени регулярные рейсы между РФ и США выполнял только «Аэрофлот», который совершал рейсы из Шереметьево в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.

На прошлой неделе «Аэрофлот» отменил полеты в испанские Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку. Прекращено сообщение с французскими городами — Марселем, Лионом и Ниццей, немецкими — Дрезденом, Дюссельдорфом, Гамбургом, Ганновером и Штутгартом.

Самолеты «Аэрофлота» временно летают в итальянские города — Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью. Компания «Россия» также закрыла перелеты из Москвы и Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы полностью получили возмещение стоимости поездки.