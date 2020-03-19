В Оксфорде разработали тест на наличие нового коронавируса

Лондон, 19 марта. Ученые из Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, дающий результат уже через 30 минут, сообщает TechCrunch.

Как отмечают в университете, новый тест работает в 3 раза быстрее, чем ныне используемые аналоги. Тесты подтвердили свою действенность на реальных клинических образцах одной из клиник города Шеньчжень в Китае. На данный момент исследователи занимаются разработкой устройства, позволяющего проводить тесты в больницах, аэропортах и дома.

Недавно вирусологи из МГУ сообщали, что прототип вакцины от коронавируса может быть создан в России уже через 3 месяца.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин отметил, что стремительное распространение коронавируса подтверждает необходимость колонизации Марса и Луны на случай гибели человечества. По его мнению, освоение космоса является важнейшей цивилизационной задачей на фоне вызовов, которые ставят дальнейшее существование человечества.

Многие ученые и исследователи называют США виновными в появлении коронавируса. Эту версию недавно подтвердил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. В частности, он ссылается на подробное описание подозрительно схожего вируса американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.