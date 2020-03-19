Инфекционист назвал преимущества россиян при пандемии коронавируса

Москва, 19 марта. Жители России имеют ряд преимуществ перед жителями стран-очагов коронавирусной инфекции COVID-19, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

В беседе с Lenta.ru Коновалов отметил, что нормы для китайцев «в плане контактов и тесноты» нехарактерны для россиян. Население России, по его словам, отличает, в том числе, такой фактор, как неравномерность в плотности населения.

Кроме того, россияне, в отличие от европейцев, более опытны в плане вспышек ОРВИ.

«Диагноз ОРВИ существовал в нашей стране и до нынешней вспышки коронавируса. Пациент с температурой и насморком мог получить больничный хотя бы на три дня. То есть для нас привычно не посещать какие-то культурные мероприятия, не ходить в гости, если заболел», — отметил инфекционист, напомнив, что в Европе повышение температуры не всегда считается за серьезный симптом.

Коновалов добавил, что в России всех с детства приучают мыть руки перед едой и после посещения туалета, что «типичному американцу может показаться странным».

По данным на 18 марта, общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось до 147. Из 33 новых зараженных граждан 31 был выявлен в Москве и по одному — в Томской и Новосибирской области, передавал Пятый канал.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в среду отметила, что система здравоохранения России хорошо готовится к возможному росту числа заболевших из-за коронавируса, передавала «Газета.ру». По ее словам, в стране «хорошо рассчитали все койки, все необходимое». Она добавила, что в РФ соблюдаются все рекомендации ВОЗ.