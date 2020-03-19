ВОЗ высоко оценила готовность РФ к возможному распространению коронавируса

Москва, 19 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала хорошей подготовку РФ к возможному распространению коронавируса нового типа.

Ранее ВОЗ разработала рекомендации для государств о мерах подготовки к росту заболеваемости населения коронавирусной инфекцией. По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, РФ ответственно отнеслась к предложениям.

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения, хорошо рассчитали все необходимое. Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде, то все готово», — заявила она.

Исследования ученых показали, что коронавирусная инфекция может привести к ряду осложнений, требующих в том числе дополнительной кислородной поддержки в одном из пяти случаев. В группу риска входят в первую очередь пожилые люди и граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

Вуйнович отметила, что в России соблюдаются все рекомендации ВОЗ по сдерживанию распространения коронавируса.

«Это значит — наблюдения за людьми, которые были в контакте с носителями или в зоне риска, и всех их контактов, массовое тестирование. Изоляция с очень хорошими условиями, карантин. Мы наблюдаем, как Москва начала так называемую social distance, чтобы снизить возможность участия людей в массовых мероприятиях», — сказала эксперт.

Пандемия коронавируса, начавшаяся в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй, распространилась на 130 стран мира. По последним данным, зафиксировано более 217 тысяч случаев заражения, 8 919 человек скончались от осложнений, более 84 тысяч выздоровели.

Специалисты не исключают версию о возможном американском происхождении коронавируса. Так, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин обратил внимание на публикацию журнала Nature от 2015 года, в которой говорилось об эксперименте по модификации коронавируса летучей мыши. По предварительным данным, именно летучие мыши, которых едят в Китае, стали источником распространения вируса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус обнаружен у двух сотрудников Всемирного банка.