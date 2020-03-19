Немецкий эксперт объяснил, почему люди скупают туалетную бумагу на фоне коронавируса

Берлин, 19 марта. Люди скупают туалетную бумагу на фоне распространения коронавируса, потому что испытывают страх из-за отсутствия контроля над ситуацией. С таким мнением выступил заместитель директора института психологии берлинской клиники Charite – крупного научно-исследовательского центра страны – профессор Ханнс-Кристиан Гунга.

«Человек чувствует себя в неуправляемой ситуации, которая его пугает. Он хочет, но вряд ли может что-либо сделать, чтобы успокоить себя, и запасы покупаются/инвестируются. Если речь идет об изоляции и стесненности как угрозе, возникает желание максимально снизить материальные ограничения», — приводит слова эксперта РИА Новости.

По его мнению, массовая скупка туалетной бумаги связана с тем, что люди на физическом уровне борются с отвращением, которое вызывает страх от сложившейся ситуации. В итоге люди пытаются следовать рациональным доводам, выбирая вещи, которые либо не портятся (консервы), либо те, которые точно потребуются в будущем. Туалетная бумага соответствует обоим этим критериям.

Кроме того, на поведение людей оказывают влияние действия других. Видя, как остальные скупают запасы съестного и туалетную бумагу, люди стремятся не отставать от них, так как опасаются, что могли недооценить серьезность ситуации.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео из супермаркета, на котором три женщины не могут поделить туалетную бумагу и устраивают драку. Запись посмотрели более 4 млн человек. На кадрах видно, что причиной драки стало то, что две женщины взяли туалетную бумагу про запас и наполнили тележки дефицитным товаром. Третья участница спора сочла несправедливой такую запасливость покупательниц и попыталась отобрать у них одну упаковку.