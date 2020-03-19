Сербам пригрозили 12 годами тюрьмы за нарушение самоизоляции на фоне коронавируса

Белград, 19 марта. Жителям Сербии может грозить до 12 лет тюрьмы из-за нарушения режима самоизоляции, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.

Напомним, что в Сербии с 18 марта действует комендантский час в дневное время для граждан старше 65 лет, а также общий комендантский час для всех граждан с 20.00 до 05.00 по местному времени.

«Если в результате нарушения запрета передвижения будет заражено другое лицо, и это приведет к его смерти, последует наказание в 12 лет лишения свободы», — заявила сербский премьер.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Сербии составляет более 70 человек.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено из-за распространения коронавируса. Посольство России в Сербии также рекомендовало россиянам вернуться на родину, если они находятся в балканской стране в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеют вид на жительство.

Также сообщалось, что Сербия обратилась к России с запросом о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил сербских коллег, что Москва окажет помощь Белграду.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что США ответственны за появление коронавируса. Так недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о разработке коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».