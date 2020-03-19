Безработица в Австрии бьет рекорды из-за карантина по коронавирусу

Вена, 19 марта. Число безработных в Австрии из-за карантина на фоне пандемии коронавируса возросло с понедельника почти на 49 тыс. человек, заявил директор биржи труда Австрии Йоханнес Копф.

Как передает Австрийское агентство печати, резкий рост безработицы начался после принятых правительством мер по сдерживанию распространения COVID-19. В стране закрыты горнолыжные курорты, гостиницы, рестораны, культурные объекты, остановлены стройки. Больше всего безработных — в сфере туризма.

К концу февраля в Австрии числились 399 359 безработных. Во вторник биржа труда Австрии сообщила о выдаче новых 16 тыс. заявлений на пособие по безработице.

По данным на вечер 18 марта, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли, сообщают «Известия». Лидером по числу зараженных остается Китай, хотя ситуация с распространением вируса в стране значительно улучшилась. За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился в Европу. В Италии заразились уже 31,5 тыс. человек, 2503 человека умерли, 2,9 тыс. выздоровели.

Как сообщал Пятый канал, основываясь на китайском примере борьбы с вирусом, пик распространения коронавируса в европейском мегаполисе можно ожидать спустя месяц после начала карантина. Кроме Италии, ограничения на фоне коронавируса вошли в силу в Украине, Грузии, Чехии, Дании, Австрии, Венгрии, Греции, Германии, Японии, Южной Корее, Франции, Молдавии, Китае, Казахстане, Испании, Иране, Индии, Израиле, Египте, Дании, в Саудовской Аравии отменены религиозные туры и закрыты Мекка с Мединой, Россия закрыла границу с Белоруссией. В большинстве стран карантин по коронавирусу окончится в середине апреля 2020 года.