Глава Ростуризма рассказала, как коронавирус сказался на развитии турбизнеса

Москва, 19 марта. Вводимые по всему миру ограничения на передвижение из-за распространения коронавируса могут привести проблемам в сфере туристического бизнеса. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки и ежедневного роста числа стран, закрывающих свои границы, развитие туристического бизнеса оказалось под угрозой. Мы рассматриваем все возможные меры поддержки предпринимателей, как оперативные, так и среднесрочные», — приводит ее слова пресс-служба ведомства.

Сейчас Ростуризм запустил электронную горячую линию, где представители туристического рынка смогут решать проблемы, с которыми они столкнулись из-за распространения коронавирусной эпидемии. Также Ростуризм принимает все возможные меры, чтобы вернуть российских путешественников на родину на фоне закрытия границ и отмены авиарейсов из-за пандемии.

По последним данным, сейчас за рубежом находятся около 100 тысяч организованных туристов из России. Ростуризм уже обратился к ним с призывом выйти на связь и поддерживать контакт с консульствами и туроператорами.

Ранее Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что, по его подсчетам, до 50 млн человек, задействованных в туристической отрасли, могут лишиться работы из-за COVID-2019, поскольку эпидемия, начавшаяся в конце прошлого года в Китае, а сейчас бушующая в Европе, может сократить количество путешествий на четверть.