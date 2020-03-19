Очевидцы поделились видео с массовыми очередями из-за закрытия метро в Киеве

Киев, 19 марта. После решения правительства Украины ограничить работу общественного транспорта в Киеве начали образовываться массовые очереди на остановках, сообщает РБК Украина.

Напомним, что с 18 марта в Киеве перестал работать метрополитен. Власти города запустили автобусы, курсирующие по маршруту линий метро. Отмечается, что согласно новым правилам, одновременно в автобусах может находиться не более 10 пассажиров, которые обязаны быть в защитных масках.

Несмотря на суровые законы, пользователи социальных сетей публикуют фото и видео забитых маршруток, в которых едут пассажиры без средств защиты.

Отмечается, что нарушение правил карантина на Украине карается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от 45 тыс. до 90 тыс. рублей). Также нарушителям карантина может грозить арест от 6 месяцев до 3 лет.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность объявить режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. 17 марта Верховная рада уже ввела такой режим в Черновицкой и Житомирских областях, где были зафиксированы случаи заражения.

Напомним, что многие эксперты сходятся во мнении, что за создание и распространение коронавируса ответственны Соединенные Штаты Америки. Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.