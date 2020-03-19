Глава Минздрава Нидерландов потерял сознание при обсуждении коронавируса в парламенте

Амстердам, 19 марта. Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок на заседании парламента во время обсуждения необходимых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Видео инцидента было опубликовано на Youtube. На кадрах видно, как Брюинс около трибуны пошатнулся и упал. Подняться ему помогли его коллеги. Ему дали воды, предложили присесть, но тот отказался и вскоре продолжил выступление, передает KP.RU.

Согласно последним данным, в Нидерландах новый тип коронавируса выявлен у 2051 человека, скончались 58 человек.

По данным на вечер 18 марта, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. человек. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли, сообщают «Известия». Лидером по числу зараженных остается Китай, хотя здесь ситуация значительно стала лучше. За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился в Европу. В Италии заразились уже 31,5 тыс. человек, 2503 человека умерли, 2,9 тыс. выздоровели.

В среду официально было объявлено об отмене музыкального конкурса Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в нидерландском Роттердаме, передает Ридус. Сейчас обсуждается вопрос, смогут ли артисты, прошедшие отбор от своих стран на отмененный конкурс, автоматически принять участие в Евровидении-2021.