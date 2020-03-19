Швейная фабрика в Коми произведет миллионы медицинских масок

Москва, 18 марта. Сосногорская швейная фабрика, находящаяся в Коми, приступила к производству защитных костюмов и масок для врачей и специалистов, занимающихся дезинфекцией мест массового скопления людей, сообщил директор предприятия Дмитрий Кологривый.

«Это средства защиты от инфекций, в данной ситуации от коронавируса. Мы запустили более 10 тысяч комплектов. Надеемся, что до 10 апреля выйдет около 20 тысяч костюмов», — сообщил «Интерфаксу» Кологривый.

Медицинские маски в первую очередь будут доставлять в учреждения республики. После этого Минторг России примет решение, куда следует направить продукцию. Директор предприятия выразил уверенность, что к концу апреля удастся выпустить 20-25 тыс. защитных костюмов и до 10 млн масок.

Отметим, в среду стало известно, что первые уголовные дела, возбужденные на фоне распространения инфекции коронавируса, связаны с мошенничеством при закупке средств асептики и медицинских масок. Как передавала «Газета.ру», пострадавшими по делам являются компании, а не рядовые граждане.

Ранее ФАС подтвердила информацию о росте цен на медицинские маски в стране. Сообщения о повышении цен на средства индивидуальной защиты стали поступать практически изо всех регионов РФ, передавал Ридус. Для борьбы со скачком цен на маски представитель ФАС предложил создать оперативный штаб с участием региональных администраций, правоохранителей и Росздравнадзора.