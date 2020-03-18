Sony назвала характеристики PlayStation 5

Москва, 18 марта. Компания Sony раскрыла характеристики новой приставки PlayStation 5, презентация данных консоли доступна на YouTube-канале PlayStation.

Новая игровая приставка будет базироваться на 8-ми ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой 3,5 тыс. мегагерц, а также иметь видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса. У консоли будет 16 гигабайт оперативной памяти и кастомный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт.

Как отмечает ведущий инженер проекта Марк Церни, разработчики игр попросили Sony перейти на твердотельные накопители, встроенную память можно будет обновить с помощью любых SSD-накопителей формата NVMe. Данное нововведение значительно ускорит производительность приставки.

PlayStation 5 поддерживает режим обратной совместимости, что позволит запускать на ней игры для прошлых поколений консоли.

Выход PlayStation 5 намечен на конец этого года.

Ранее подтверждалось, что консоли нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5 будут работать на оборудовании AMD. Конкуренцию приставкам составят новые игровые ноутбуки. Это связано с тем, что большинство людей выбирают компьютеры, чтобы не зависеть от больших ТВ-экранов.

Недавно «Газета.ру» сообщала, что выставка индустрии компьютерных игр E3, которая должна была пройти в июне в Лос-Анджелесе, была отменена из-за вспышки коронавируса. На мероприятии должны были быть представлены детали о новой консоли Xbox Series X, а также состоятся анонсы ряда игровых премьер.