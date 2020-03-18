Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о введении в Москве комендантского часа

Москва, 18 марта. Предпосылок для роста цен на бензин в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

Ранее внимание на увеличение стоимости бензина примерно на десять процентов обратил президент России Владимир Путин. Он также обратил внимание на падение стоимости нефти.

Как заявили в ФАС, розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2 процента.

«При этом инфляция составила 0,9 процента», — отметили в ведомстве.

Также в ФАС добавили, что, несмотря на рост цен на Аи-92 на 10% за год, цены на внутреннем рынке все равно оставались ниже экспортных.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак и статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявили, что, несмотря на обвал нефтяных котировок, цены на бензин в России, в отличие от других стран, останутся неизменными. Напомним, цена на нефть на мировом рынке рухнула в ночь на 9 марта после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, касающейся сокращения объемов добычи черного золота.