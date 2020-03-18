Ресторатор Бреиова рассказала, что может спасти бизнес в России на фоне коронавируса

Москва, 18 марта. В условиях пандемии коронавируса рестораторы нуждаются в отмене арендных ставок, налоговых льготах, а также в беспроцентных кредитах, заявила ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Бреиова обратила внимание на то, что наиболее уязвимыми сейчас являются люди, открывшие предприятие в кредит и имеющие долги. Есть возможности оставаться на плаву с помощью доставки, но и это «тоже очень неоднозначно». По ее словам, в случае введения карантина остается неясным, как будут приходить сотрудники на работу, кто будет готовить и разносить еду.

«Поэтому мне кажется, что максимум месяц может выдержать этот бизнес, даже если он сильный... Потому что у нас огромное количество денег уходит на аренду, налоги, зарплаты, и что делать с людьми — для меня это самый больной вопрос», — подчеркнула она.

По словам Бреиовой, в условиях пандемии бизнес временно нуждается в отмене арендных ставок и налоговых льготах, а также «беспроцентных кредитах». Это, по ее мнению, позволит в ближайшие несколько месяцев не попасть предприятиям в долговую яму.

В среду «Газета.ру» сообщала, что российские рестораторы попросили у правительства поддержки, поскольку закрытие на карантин ведет к масштабному кризису в отрасли. Федерация отельеров и рестораторов в связи с этим направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой снизить налоговую и арендную нагрузку — отменить обязательство платить налог еще на четыре месяца с даты отмены ограничений, а также освободить рестораны от арендной платы и оплаты коммунальных услуг на тот же срок.

Как сообщал Ридус, отмена массовых мероприятий в Москве и Петербурге в связи с коронавирусом может нанести ущерб экономике в 50 млрд рублей, а также вызвать банкротство компаний.