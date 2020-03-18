Посольство РФ ответило на слухи о «панической ситуации» с возвращением россиян из ФРГ

Берлин, 18 марта. Российские дипломатические учреждения в Германии продолжают работать над обеспечением возвращения россиян на родину. Российский посол в Германии Сергей Нечаев рассказал, что для этого были отрыты «горячие линии» – как телефонные, так и с использованием электронной почты.

«Российские загранучреждения в Германии, посольство и генеральные консульства видят одну из центральных своих задач в том, чтобы сейчас, в условиях продолжающегося распространения коронавирусного кризиса, обеспечить своевременное возвращение на родину всех российских граждан, которые здесь находятся в краткосрочных командировках по служебным, личным... делам», — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что никакой паники нет, консульства и посольство продолжают оказывать россиянам помощь в организации возвращения в Россию. Российские дипломатические учреждения предоставляют всю необходимую информацию как на своих сайтах, так и по телефону и электронной почте.

Нечаев призвал сограждан обращаться за любой необходимой информацией, касающейся выезда из Германии, напомнив, что возможность для возвращения в Россию есть. Он призвал россиян не поддаваться панике.

Напомним, что по предположениям властей Германии, коронавирус затронет 60–70% жителей страны — примерно 55 миллионов человек. Специалисты при этом затрудняются точно сказать, о какой стадии эпидемии в ФРГ сегодня идет речь, отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, немцы боятся повторения ситуации в Италии, которая стала одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Европе.