РЖД отменили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией

Москва, 18 марта. Приостанавливается железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РЖД.

«В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения коронавируса, приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов между РФ и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщает РЖД.

Отмечается, что между странами сохранится курсирование 9 поездов.

Ранее сообщалось, что РЖД приостанавливает курсирование международных поездов в сообщении России с Киргизией и Таджикистаном из-за распространения коронавирусом.

«Газета.ру» также передавала, что РЖД решило приостановить движение поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, 5 пациентов выздоровели.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что Вашингтон причастен к созданию коронавируса SARS-CoV-2. Китайский дипломат обнаружил подробное описание схожего вируса американскими исследователями на страницах научного журнала Nature Science пятилетней давности.