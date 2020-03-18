Звукорежиссер RT France заразился коронавирусом

Париж, 18 марта. У звукорежиссера RT France Орельяна Бертеля был диагностирован коронавирус, сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что члены технической команды, а также выпускающий редактор и суфлер, имевшие контакты с Бертелем были помещены на двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что у журналиста RT France Фабьяна Леви обнаружили коронавирус после поездки в Словению. На данный момент журналист находится на карантине в люблянской больнице, передает RT.

Недавно директор Института политических исследований Сергей Марков заявил о наличии доказательств того, что США создали коронавирус SARS-CoV-2 и искусственно завезли его на территорию Китая. Политолог отмечает, что на территории бывшего консульства США в Ухани были найдены банки с пометкой «Бактериологическая опасность».