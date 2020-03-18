Мишустин назначил нового замминистра связи

Москва, 18 марта. Директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи Олег Качанов был назначен замминистра связи РФ. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным; его текст опубликован на сайте правительства РФ.

Качанов занимал должность департамента Минкомсвязи с февраля 2019 года. Ранее, с декабря 2016 года, он работал директором департамента развития проектов по информатизации Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что Мишустин назначил мэра Москвы Сергея Собянина первым заместителем главы координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до мая 2018 года называлось министерством связи и массовых коммуникаций. Указ о его переименовании подписал два года президент РФ Владимир Путин.