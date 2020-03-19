Сирия, 19 марта. Двое сирийских военнослужащих подорвались на противопехотной мине в Ракке. Протурецкие боевики повредили линии электропередач в Хасаке, оставив жителей нескольких поселков без света. В Дейр-эз-Зоре неизвестные совершили покушение на боевика SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли двух военнослужащих на юге Ракки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): повредила линии электропередач на северо-востоке Хасаки, оставив несколько поселений без электричества.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в нападении на курдского боевика на востоке Дейр-эз-Зора и установке мины в Ракке.

«Отряды народной самообороны» (YPG): предприняли попытку проникнуть в зоны контроля турецкой армии на севере Алеппо, обменялись ударами из артиллерии с боевиками «Сирийской национальной армии».

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжаются бои между протурецкими силами и боевиками «Отрядов народной самообороны» (YPG). По информации агентства Al Nour, ночью отряды «Сирийской национальной армии» открыли огонь из тяжелой артиллерии по укрепленным районам курдских боевиков в окрестностях деревень Маликия, Мараназ и Аль-Альками.

В окрестностях города Кобани (Айн-аль-Араб) на мине подорвались мужчина и ребенок. Взрыв прогремел у поселка Зарузия. Мужчина вместе с сыном возвращался с работы в поле и наступил на снаряд. Как сообщает портал Alk Habour, мины могла остаться в сельскохозяйственных угодьях после боевых действий.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики совершили вылазку на восток Дейр-эз-Зора в зоны контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает медиаресурс Step News, в городе Дибан боевики расстреляли из автоматических винтовок члена сил безопасности SDF «Асайиш», который патрулировал квартал. После расправы нападающие скрылись с места преступления в неизвестном направлении, боевик с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь, где находится под наблюдением врачей. Ни одна из вооруженных группировок пока что не взяла на себя ответственность за попытку покушения, но под подозрением «спящие ячейки» «Исламского государства». Двумя днями ранее террористы взорвали дом члена разведки SDF в этом же районе.

Провинция Ракка

На севере провинции отряды «Сирийской национальной армии» (СНА) открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков «Демократических сил» у поселка Сон-Каран к западу от города Тель-Абъяд. По данным агентства Alk Habour, сообщений о потерях курдских боевиков в личном составе или боевой технике не поступало. Особо отметим рост числа провокаций со стороны SDF в зоне контроля турецкой армии и союзных сил.

У поселка Маадан не противопехотной мине подорвался автомобиль сирийских военнослужащих. Как сообщает агентство Baladi News, два солдата САА, которые находились внутри, погибли на месте. В установке бомбы также подозревают террористов ИГ.

Провинция Хасака

У города Тель-Тамр вышла из строя местная электростанция, которая снабжала электричеством несколько населенных пунктов. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), генеральный директор Электрической компании Хасаки Анвар Окла сделал заявление для журналистов, указав что линии электропередач были повреждены протурецкими боевиками. Директор также пообещал, что в ближайшее время электростанция снова будет запущена, а ремонтная бригада уже работает на месте. Как указывает источник, за последние месяц это уже четвертый случай, когда лояльные Анкаре группировки разрушают объекты инфраструктуры, в особенности линии электропередач.

Группа неизвестных также совершила нападение на «демократические силы» на юге провинции. По информации агентство Deir Ezzor, боевики обстреляли из пулемета блокпост SDF в деревни Маркада, но сообщений о раненных и убитых не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.