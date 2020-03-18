США остановили оказание визовых услуг в большинстве стран из-за коронавируса

Вашингтон, 18 марта. Госдепартамент США временно останавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ответ на ситуацию с COVID-19 Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран», — говорится в сообщении.

Конкретные сроки не называются, ведомство обещает восстановить предоставление визовых услуг как только ситуация изменится.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что остановить вспышку COVID-2019 в Соединенных Штатах удастся в июле или августе нынешнего года. Однако существует вероятность того, что ситуация останется напряженной и дольше, передавал Ридус. Он подчеркнул, что для того, чтобы снизить смертность от коронавируса, придется проделать «действительно хорошую работу».

Сейчас в США зарегистрировано более 6 тыс. случаев обнаружения коронавируса и 117 умерших от его осложнений.

Отметим, многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.

О возможном американском происхождении коронавируса ранее также рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Он обратил внимание на публикацию журнала Nature, который еще в 2015 году писал про эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши. При этом издание сообщало, что исследование не представляет опасности для человека.