Почти 40 тысяч украинцев намерены вернуться на родину из-за коронавируса

Киев, 18 марта. Около 38 тыс. украинцев намерены вернуться на родину из других государств из-за распространения коронавируса, в диппредставительства страны за помощью обратились более 21 тыс. граждан, сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«По состоянию на 15.00 (16.00 по московскому времени. — Прим. ФАН) сегодня в заграничные дипломатические учреждения Украины с просьбой возврата обратились более 21 тыс. граждан. Эта цифра меняется ежеминутно», — заявил Кулеба.

По его словам, общее количество граждан Украины, собирающихся вернуться домой составляет около 38 тыс. человек. За минувшие сутки на Украину уже вернулись 27,6 тыс. граждан.

Кулеба говорит, что МИД и погранслужба Украины наладили наземную схему перевозки населения с соседними странами, включая Польшу и Венгрию. Также Киев запланировал более 50 рейсов для возвращения украинцев из стран дальнего зарубежья, такие как Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и т.д.

Напомним, по последним данным, на Украине было диагностировано 14 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов уже скончались.

Недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.