«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Вена, 18 марта. Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«OMV подписала соглашение о финансировании на сумму €950 млн. Пока мы заплатили €712 млн. OMV получит привлекательные проценты, они выплачиваются после ввода проекта в эксплуатацию», — отметили в компании.

В пресс-службе OMV отметили, что сейчас проектная компания Nord Stream 2 AG разрабатывает пересмотренный план реализации проекта. Австрийская фирма подчеркнула, что уверена в успешном завершении строительства трубопровода. Другой партнер по проекту, немецкая фирма Wintershall Dea, также выделила 712 миллионов евро на завершение строительства газопровода.

Европейскими партнерами «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2» являются компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Все они обязана профинансировать реализацию проекта на 50%, выделив по 950 миллионов евро.

Напомним, «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство проекта поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она подтвердила важность его завершения. Для ФРГ и для всей Европы газопровод обеспечит самую дешевую доставку газа до европейского потребителя.