Зеленский призвал не верить «страшилкам» о 400 тыс. зараженных коронавирусом на Украине

Киев, 18 марта. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить «страшилкам» о 400 тысячах больных коронавирусом нового типа в стране, а пользоваться только официальными источниками информации.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом — это ложь», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

Он призвал украинцев доверять только официальным источникам информации киевских властей. По словам Зеленского, по данным на 18 марта, в стране подтверждены 14 случаев заболевания новым коронавирусом в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях. Из них два — летальные.

Во вторник на карантин закрылись целые города и крупные областные центры Украины. В Киеве закрылись все заведения общепита, магазины, спорткомплексы, салоны красоты, дискотеки и интернет-клубы. Кроме того, украинские власти ограничили пассажирские перевозки в стране, передавал Ридус.

В среду офис президента прекратил свою работу из-за эпидемии коронавируса. Канцелярия прекратила осуществлять личный прием граждан. Посетителям рекомендуют подавать свои обращения в письменной форме, оставляя их в ящике для корреспонденции у входа в здание офиса главы государства или отсылать их на электронную почту. Кроме того, как передавала «Газета.ру», на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.