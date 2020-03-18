«Коронавирус. Прогнозы и контроль» — пресс-конференция в «Патриоте». ФАН-ТВ

Собравшиеся в стенах пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили самую горячую тему двух последних месяцев. Название круглого стола «Коронавирус. Прогнозы и контроль» говорит само за себя.

В дискуссии участвовали врачи-эпидемиологи, научные сотрудники, представители законодательной власти и духовенства. Проблема COVID-19 стоит остро, но, как отметили участники пресс-конференции, бороться с ней необходимо всем вместе.

Как отметил заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ, Александр Шапарь — главное сейчас не допустить паники в обществе. Все необходимые меры для безопасности населения проводятся.

«Главное, чтоб сейчас не было паники в обществе, она никому не нужна, потому что все меры предпринимаются. Практически с самого начала, как только в нашей стране заговорили об этой новой коронавирусной инфекции, наши ученые приступили к разработке диагностических Т-систем, практически сразу они были доставлены в опорные лаборатории по всем регионам РФ, и сразу же началась диагностика людей, лиц, которые могли быть подозрительными на заболевание новой коронавирусной инфекцией», — заявил врач-эпидемиолог.

Его коллега — старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров, заверил, что в будущем COVID-19 перейдет в более легкую форму и будет протекать сезонно.

«Если провести аналогию, возможно, будет так же, как с эпидемией гриппа, который СМИ назвали «свиным». H1N1 pdm 09 после резкого начала, как это было в сезоне 2009, 2010 года, в последующем стал обычным сезонным возбудителем, который нам всем хорошо известен и который входит в состав вакцин», — напомнил старший научный сотрудник НИИ гриппа.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров предложил ежедневно информировать население 15-минутным выпуском последних новостей о коронавирусе и изменениях. Также, по его словам, благодаря сильному подспорью социальных служб, городу не страшны никакие вирусы и эпидемии

«В Санкт-Петербурге служба социальных работников развита очень хорошо. Мы не так давно принимали закон о волонтерстве в Санкт-Петербурге», — отметил депутат.

Поделился он информацией и о том, какой закон регулирует данную ситуацию.

«Все законодательство построено так, что какие-то приказные мероприятия не вводятся сразу, сначала вводятся какие-то ограничительные меры, это и определено в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — добавил Александр Егоров.

Присутствующие на мероприятии российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев напомнил россиянам о главных ценностях.

«Я полагаю, что этот кризис, как всегда, перед мыслящими людьми поставил вопрос аксиологический. Аксиология — это учение о ценностях, точнее сказать, об иерархии ценностей. Примитивное сознание спрашивает, что такое хорошо и что такое плохо. Для ребеночка это хороший вопрос, для крохи сына, а взрослый человек должен отличать оттенки добра и оттенки худшести», — убежден Андрей Кураев.

Согласился с ним и председатель Общины мусульман Северо-Запада Мохаммад Хенни, подчеркнув, что в Исламе ценнее всего — человек.

«Закон Шариата — это сохранение жизни человека, неважно, кто он, соблюдающий, не соблюдающий, верующий, не верующий, мусульманин, не мусульманин, сохранение жизни человека — самое важное в исламе. Здесь прямая угроза, хотя я, конечно, понимаю, что это чуть-чуть надуто во всем мире. Причины разные: и политические, и экономические, и так далее, глобальные. Но надо сохранить себя, надо сохранить свою страну, надо сохранить народ и надо бороться вместе против этой чумы, против этой эпидемии», — призвал глава Общины мусульман Северо-Запада.

Под конец конференции для ее участников и гостей был представлен новый видеоклип известного шоумена Станислава Барецкого «Коронавирус — уходи!». Трек был записан специально для ФАН.

По окончанию круглого стола, стало понятно, что паники по поводу пандемии поднимать не стоит. Роспотребнадзор рекомендует по возможности не посещать места скопления людей, минимизировать посещение метро и другого общественного транспорта, а также тщательно мыть руки и пользоваться антисептиками.