Американцам хотят выплатить по $1 тыс. в качестве компенсации из-за коронавируса

Вашингтон, 18 марта. Власти США рассматривают возможность выплаты американцам по 1 тыс. долларов в качестве компенсации трудностей, возникших на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2¸ передает Bloomberg.

Администрация президента США разрабатывает план по противодействию коронавирусу, в рамках которого может быть потрачено около 1,2 трлн долларов. Помимо компенсации, гражданам могут предоставить отсрочку в уплате налогов и отпуск сроком в 3 месяца.

Отмечается, что глава американского Минфина Стивен Мнучин намерен выделить на помощь населению 500 млрд долларов. На займы для малого бизнеса министр хочет выделить около 300 млрд. Еще 200 млрд долларов будут направлены в стабилизационный фонд.

17 марта Сенат США уже собирался, чтобы принять согласованный пакет мер, включающий в себя оплату анализов на коронавирус, помощь с продуктами, а также компенсацию безработицы. Он включает в себя положение, согласно которому, сотрудникам предприятий, где работает менее 500 человек, предоставляется трехмесячный отпуск.

По мнению экспертов, выдача американцам компенсаций может растянуться на несколько месяцев. Если американцы получат компенсацию, то большинство потратит ее на выплату долгов по кредитам или покупку еды.

Ранее посольство Ирана заявило, что американские санкции способствуют усугублению гуманитарной катастрофы в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, передает RT.

Обвиняют США и в Китае. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон причастен к созданию опасного коронавируса. Он ссылается на статью в научном журнале Nature Medicine за 2015 год, где американские ученые описывают похожий на SARS-CoV-2 вирус. В статье говорилось о мутациях данного вируса и о его воздействии на организм человека.