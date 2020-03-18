Переход россиян на удаленку из-за коронавируса привел к росту интернет-трафика

Москва, 18 марта. Российские мобильные операторы МТС и «Билайн» зафиксировали рост трафика домашнего Интернета у своих абонентов из-за массового перехода россиян на удаленную работу.

По словам представителей МТС, за минувшие сутки трафик вырос на 14% по всей России. В компании отметили, что их инфраструктура рассчитана на резкий рост нагрузок, поэтому увеличение трафика не повлияет на качество предоставляемых услуг.

Представители компании «Билайн» также зафиксировали рост трафика Интернета по всей России. При этом в «Билайне» отметили, что рост трафика связан не только с переходом россиян на удаленный режим работы, но и с выходом обновлений для популярных компьютерных игр.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей коронавируса во всем мире достигает 200 тысяч человек. От вируса скончались более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом передает.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.