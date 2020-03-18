Бальбек ответил Киеву, возмущенному визитом Путина в Крым

Москва, 18 марта. Россия не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела, заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, комментируя протест МИД Украины на визит президента РФ Владимира Путина в Крым.

«Кроме сотрясания воздуха и печатей на нотах протеста, отправляющихся в никуда, больше никакого результата это не приносит. Мы не позволим никому вмешиваться в наши внутренние дела, и в конце концов — мы же не указываем Украине, куда должен летать их президент, находясь на своей территории», — подчеркнул Бальбек в беседе с RT.

Депутат также добавил, что подобные темы в мире никто, кроме Украины, не обсуждает.

В среду Путин прибыл в Крым с двухдневным рабочим визитом. В ходе визита глава государства проведет встречи с представителями общественности Крыма, вручит государственные награды строителям Крымского моста и проведет встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, передавала «Газета.ру».

Практически сразу МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с рабочим визитом российского президента на полуостров. Ведомство было возмущено тем, что Путин «не согласовал» свой визит в Крым с украинскими властями, передавал «Царьград».

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение полуострова с Россией. Позднее Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно, передает радио Sputnik.