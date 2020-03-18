Террористы в Сирии обстреляли четыре населенных пункта в провинциях Хама, Алеппо и Идлиб

Идлиб, 18 марта. Боевики за минувшие сутки не нарушали режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, обстрелы в населенных пунктах зафиксированы со стороны членов террористических группировок, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки обстрелов со стороны действующих в Идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Однако было зафиксировано четыре обстрела населенных пунктов в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб со стороны позиций террористических организаций «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Напомним, в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня. Соглашение об этом было достигнуто в ходе переговоров президентов России и Турции в Москве 5 марта. По итогам шестичасовой аудиенции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о прекращении огня и совместных патрулированиях в коридоре безопасности, который сформирован у трассы М4.

Турция в свою очередь должна была отвести подконтрольные ей формирования, однако боевики продолжают совершать нападения на САА. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Мунимин» отказался от соблюдения режима прекращения огня, «Хайят Тахрир аш-Шам» пообещала уничтожить любой конвой, который зайдет в зону их контроля. На трассе боевиками были сооружены насыпи из песка. Кроме этого, на другом участке дороги представителями вооруженных группировок были установлены железные шипы, в районе деревни Ариха взорван мост.

1 Организация запрещена на территории РФ.