Эпидемия коронавируса спровоцировала дефицит ноутбуков в США

Вашингтон, 18 марта. Перевод американских офисных сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса спровоцировал дефицит ноутбуков в США.

По данным газеты The Wall Street Journal, эпидемия коронавируса привела к дефициту ноутбуков в США. При этом американские производители электроники не могут нарастить объемы производства из-за перебоев в поставках компонентов. При этом эксперты отмечают, что спрос на ноутбуки в США продолжит возрастать.

Американские ритейлеры жалуются на нехватку ноутбуков. Во всех магазинах практически полностью распроданы все ноутбуки, клавиатуры и видеокабели. Кроме того, были полностью распроданы компьютерные мониторы и телевизоры.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество заразившихся новым вирусом во всем мире достигает 200 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более восьми тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.